Под Калугой доктор наук пошел в лес за грибами, заблудился и погиб

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7 октября 2019, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Калужской области устанавливается причина смерти ученого в лесу. Доктор физико-математических наук, научный сотрудник Института химической физики имени Семенова РАН Владимир Буравцев 3 октября утром ушел в лес за грибами и не вернулся. 74-летний ученый в лесу заблудился.

Мужчину искали, в том числе волонтеры. 6 октября Буравцева нашли мертвым. Ученый погиб, сообщили волонтеры на форуме сайта «Лиза Алерт».

В областном управлении МВД рассказали, что видимых следов насильственной смерти на теле ученого не нашли, - передает РИА Новости. Точная причина гибели устанавливается. В институте подтвердили, что Буравцев является их сотрудником и находился в отпуске до 12 октября.

Калужские СМИ пишут, что у Владимира Буравцева было слабое сердце.