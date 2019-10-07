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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Под Калугой доктор наук пошел в лес за грибами, заблудился и погиб

, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

Под Калугой доктор наук пошел в лес за грибами, заблудился и погиб
фото: pixabay.com

В Калужской области устанавливается причина смерти ученого в лесу. Доктор физико-математических наук, научный сотрудник Института химической физики имени Семенова РАН Владимир Буравцев 3 октября утром ушел в лес за грибами и не вернулся. 74-летний ученый в лесу заблудился.

Мужчину искали, в том числе волонтеры. 6 октября Буравцева нашли мертвым. Ученый погиб, сообщили волонтеры на форуме сайта «Лиза Алерт».

В областном управлении МВД рассказали, что видимых следов насильственной смерти на теле ученого не нашли, - передает РИА Новости. Точная причина гибели устанавливается. В институте подтвердили, что Буравцев является их сотрудником и находился в отпуске до 12 октября.

Калужские СМИ пишут, что у Владимира Буравцева было слабое сердце.

 

ИЧ

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