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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Дом моды Славы Зайцева задолжал Москве более 58 миллионов рублей

, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

Дом моды Славы Зайцева задолжал Москве более 58 миллионов рублей
Olga Sokolova,globallookpress.com

Дом моды Славы Зайцева задолжал московским властям крупную сумму. По данным столичного департамента городского имущества, ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева» задолжало 58 миллионов 452 тысячи 892 рубля.

В столичной мэрии уточнили, что долг у дома моды образовался из-за просроченной оплаты аренды. 

Иск о взыскании этой суммы подан в суд, - сообщает ТАСС. Данные об иске содержатся на сайте картотеки арбитражных дел.
В марте 2018 года знаменитому российскому модельеру Вячеславу Зайцеву иполнилось 80 лет. И он тогда провел последний в своей карьере показ мод. Показ коллекции осень-зима 2018-2019 прошел в рамках Недели моды Mercedes Benz Fashion Week Russia.

ИЧ

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