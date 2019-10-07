Дом моды Славы Зайцева задолжал Москве более 58 миллионов рублей

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7 октября 2019, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

Olga Sokolova,globallookpress.com

Дом моды Славы Зайцева задолжал московским властям крупную сумму. По данным столичного департамента городского имущества, ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева» задолжало 58 миллионов 452 тысячи 892 рубля.

В столичной мэрии уточнили, что долг у дома моды образовался из-за просроченной оплаты аренды.

Иск о взыскании этой суммы подан в суд, - сообщает ТАСС. Данные об иске содержатся на сайте картотеки арбитражных дел.

В марте 2018 года знаменитому российскому модельеру Вячеславу Зайцеву иполнилось 80 лет. И он тогда провел последний в своей карьере показ мод. Показ коллекции осень-зима 2018-2019 прошел в рамках Недели моды Mercedes Benz Fashion Week Russia.