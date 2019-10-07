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7 октября 2019, 17:39 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Васильева Ольга Юрьевна, globallookpress © Kremlin Pool

Суд приостановил действия лицензии учебного заведения из-за нарушений. Учителя говорят, что все нарушения устранены и просят снять ограничения.

Школа Михаила Щетинина пока закрыта. Суд в августе этого года приостановил действия его лицензии на 90 дней из-за выявленных нарушений. Судебные приставы опечатали все здания, в том числе бухгалтерию. Учителя говорят, что все нарушения устранены, однако суд отказался дать разрешение на открытие лицея.

Педагогический состав и сами учащиеся Лицея-интерната комплексного формирования личности детей и подростков (так официально называется Школа Щетинина), буквально находятся в шоке от действий Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, которое и инициировало судебное разбирательство. Причем, к программе и самому учебному процессу, который серьезно отличается от привычного стандарта, вопросов у регионального Минобра нет.

В вину Лицею вменены чисто административные нарушения, которые при этом допустили сами чиновники. Например, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом не оформило вовремя документы на право собственности РФ на два здания школы. Вот бы себе и вынесли приговор. Почему за ошибку чиновников надо наказывать педагогов и детей? Пришлось закрыть и четыре других корпуса, которые несмотря на самую современную систему пожарной безопасности, не смогли из-за чисто бюрократических формальностей, получить Роспотребнадзора и Госпожнадзора.

Остальные мелочи типа, мало учебников и плакатов наглядной агитации, не купленный на момент проверки гимнастический козел и не успевший официальный документ о высшем образовании хореограф, заслуженный артист республики Ингушетия Суламбек Кучмазоков, были исправлены моментально. Но все равно 11 сентября региональное Министерство образования, науки и молодежной политики выпустило приказ о приостановлении действия лицензии на образовательную деятельность до 27 ноября 2019 года.

Пишите письма

Если честно, то все это похоже на уничтожение нестандартной школы Михаила Щетинина, на которую «катят бочку» очень многие. Однако, даже такой признанный мэтр педагогики академик Российской академии образования, профессор Шалва Амонашвили вступился за Лицей. Он написал открытое письмо министру просвещения Ольге Васильевой, в котором, в частности, говориться: «Школа Щетинина терпит мощнейший удар, как говорят, ниже пояса: по решению судебных органов лицей закрыт на три месяца, ученикам и родителям предлагают разъехаться по своим городам и странам и продолжить учиться в других школах. <…> Только что мне сообщили родители, дети которых числятся в Школе Щетинина, что к ним домой приходили представители власти и, угрожая опекой, заставляли написать заявление об отчислении ребенка по собственному желанию. Это факт. Вы, может быть, скажете, что это произвол местных властей. Но кто за этим произволом стоит? Неужели министерство действительно ведет преднамеренно злую деятельность по уничтожению Школы Щетинина?».

Петицию против закрытия Лицея, адресованную президенту Владимиру Путину, подписали десятки тысяч человек. Но президент в отпуске, говорят в Сибири. Министр молчит. Лицей закрыт. Как пела Янка Дягилева:

«Все идет по плану»…

Александр Григорьев