Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Вместо свадебного подарка - протокол о задержании. Судья подставил свою новоиспеченную супругу

, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

Вместо свадебного подарка - протокол о задержании. Судья подставил свою новоиспеченную супругу

В Кирове полиция остановила автомобиль местного судьи, он возвращался после собственной свадьбы. От судьи сильно пахло алкоголем и он сразу попытался сбежать. Его поймали и оформили протокол, но почему-то не на него, а на его свежеиспеченную  жену.

Началась служебная проверка. Сотрудники ГИБДД поймали пьяного за рулем судью, но отпустили

Началась служебная проверка. Сотрудники ГИБДД поймали пьяного за рулем судью, но отпустили

Главный герой истории – судья Ленинского районного суда Кирова Марат Чепурных. Вместе с ним в машине сидела его молодая  жена прямо в свадебном платье.

После того, как Чепурных пересадили для разбирательств в машину ГИБДД, девушка перепрыгнула на водительское место и стала изображать усталого шофёра. Удивительно, но это сработало и в протоколе вдруг оказалось, что за рулём была именно невеста, а не сам судья.

И все бы сошло с рук судье, пожелавшему обмануть Фемиду, да только задержание сняли на видео, и на нём очень хорошо видно, что за рулём был именно  Марат. И только ГАИшники это почему-то не заметили, пиштет telegram-каналл "Baza".

БИ

//картина дня

В мире

США готовятся к масштабным учениям на территории Европы, в Польше и странах Прибалтики

США готовятся к масштабным учениям на территории Европы, в Польше и странах Прибалтики

Немецкое издание Spiegel узнало о планах США провести будущей весной в Европе масштабных учений Defender 2020. Пентагон планирует отправить на маневры в европейские страны 20 тысяч военных.

Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще один ранен. Соответствующую информацию распространил штаб операции Киева в регионе.

Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Пока многие СМИ взахлеб цитировали слова Германа Грефа, что утечка из Сербанка составляет всего 200 фамилий, в даркнете свободно распространяется ссылка, по которой можно…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Грудинин судится с врачами, которые признали его жену инвалидом второй группы. И все из-за развода, ведь по закону недееспособному супругу полагается 2/3 имущества…

Мария Голубкина охарактеризовала нового мужа сводной сестры Марии Мироновой. "Он просто прекрасный и замечательный, очень хороший человек, очень красивый и умный!", -…

//новости ан

Чиновники устроили настоящую войну в интернете против бывшего коллеги. Административный ресурс часто используется не по назначению, но чтобы наказать кого-то в Сети…

//новости ан