Вместо свадебного подарка - протокол о задержании. Судья подставил свою новоиспеченную супругу

В Кирове полиция остановила автомобиль местного судьи, он возвращался после собственной свадьбы. От судьи сильно пахло алкоголем и он сразу попытался сбежать. Его поймали и оформили протокол, но почему-то не на него, а на его свежеиспеченную жену.
Главный герой истории – судья Ленинского районного суда Кирова Марат Чепурных. Вместе с ним в машине сидела его молодая жена прямо в свадебном платье.
После того, как Чепурных пересадили для разбирательств в машину ГИБДД, девушка перепрыгнула на водительское место и стала изображать усталого шофёра. Удивительно, но это сработало и в протоколе вдруг оказалось, что за рулём была именно невеста, а не сам судья.
И все бы сошло с рук судье, пожелавшему обмануть Фемиду, да только задержание сняли на видео, и на нём очень хорошо видно, что за рулём был именно Марат. И только ГАИшники это почему-то не заметили, пиштет telegram-каналл "Baza".