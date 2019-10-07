Китайский фермер вырастил свинью весом, как медведь

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7 октября 2019, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Китае фермеры вырастили свинью размером с медведя. Как правило, средний вес свиней, выращиваемых на убой, составляет чуть более центнера, 125 килограммов. В последнее время китайский фермеры стремясь получить больше мяса, сильнее откармливают животных, до 200 килограммов.

Цена на свинину резко поднялась из-за дефицита, который случился из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) во многих странах. Поголовье свиней в Китае сократилось на 40 %. Пострадали еще Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Филиппины, Мьянма, Южная Корея, КНДР.

Свинью весом 500 килограммов вырастили на ферме в провинции Гуанси, сообщает Bloomberg. Владелец фермы Пан Цун решил заработать на ажиотаже, возникшем из-за вспышки АЧС.

Фермеры сравнивают полутонную свинью с белым медведем. Теперь Пан Цун намерен вырастить стадо таких необычайно крупных свиней.