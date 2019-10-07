Началась служебная проверка. Сотрудники ГИБДД поймали пьяного за рулем судью, но отпустили

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7 октября 2019, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

Следственный комитет начал проверять сотрудников ГИБДД Кирова, которые сначала поймали, а затем отпустили местного судью. Их подозревают в превышении должностных полномочий и подлоге.

Вместо свадебного подарка - протокол о задержании. Судья подставил свою новоиспеченную супругу

Автомобиль судьи Ленинского районного суда Марата Чепурных остановили на дороге в ночь с субботы на воскресенье для проверки документов. Чепурных попытался убежать с места. А его супруга быстро пересела на водительское место. Судью сразу же поймали – и после короткого разговора сотрудники ГИБДД почему-то оформили протокол на его жену.

По словам очевидцев, от Чепурных исходил сильный запах алкоголя, – он возвращался после собственной свадьбы. И всё бы хорошо, но судью Чепурных, выходящего из машины с водительского места, сняли на видео. После публикации этой записи следователи и начали проверку, сообщает telegram-канал "Baza".