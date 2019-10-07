Как Аксёнов и Развожаев Путина с днём рождения поздравили

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7 октября 2019, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

an-crimea.ru

Сегодня, 7 октября, свой 67-летний день рождения отмечает президент России Владимир ПУТИН. Поздравления главе государстве адресовали глава Крыма Сергей АКСЕНОВ и врио губернатора Севастополя Михаил РАЗВОЖАЕВ, пишут «Аргументы недели-Крым».

На своей странице в соцсети сети Facebook АКСЕНОВ заявил, что «Владимир ПУТИН вошел в отечественную и мировую историю как выдающийся национальный лидер, который спас Россию от распада и тотального кризиса, который вернул страну на ее исторический путь – путь великой державы». А его решение о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации стало образцом нравственной и справедливой политики, выражающей волю народа, считает глава республики.

«Все успехи российского Крыма связаны с именем Владимира Владимировича. Глава государства держит под личным контролем реализацию важных для нашего региона проектов, уделяет большое внимание как стратегическим вопросам развития полуострова, так и решению проблем, волнующих людей на местах. Это пример для всех политиков и управленцев», – добавил АКСЕНОВ.

Глава Севастополя Михаил РАЗВОЖАЕВ в своем сообщении в Facebook вспомнил, как крепко держался за президента во время поездки на мотоцикле на байк-шоу.

«Тогда Александр Хирург на крутом повороте давал мне советы, как крепче держаться на мотоцикле. Я ответил, что буду держаться за президента. Этот принцип для меня главный много лет», - написал РАЗВОЖАЕВ, поблагодарив также ПУТИНА за оказанное доверие.

На своей странице в соцсети сети Facebook АКСЕНОВ заявил, что «Владимир ПУТИН вошел в отечественную и мировую историю как выдающийся национальный лидер, который спас Россию от распада и тотального кризиса, который вернул страну на ее исторический путь – путь великой державы». А его решение о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации стало образцом нравственной и справедливой политики, выражающей волю народа, считает глава республики.

«Все успехи российского Крыма связаны с именем Владимира Владимировича. Глава государства держит под личным контролем реализацию важных для нашего региона проектов, уделяет большое внимание как стратегическим вопросам развития полуострова, так и решению проблем, волнующих людей на местах. Это пример для всех политиков и управленцев», – добавил АКСЕНОВ.

Глава Севастополя Михаил РАЗВОЖАЕВ в своем сообщении в Facebook вспомнил, как крепко держался за президента во время поездки на мотоцикле на байк-шоу.

«Тогда Александр Хирург на крутом повороте давал мне советы, как крепче держаться на мотоцикле. Я ответил, что буду держаться за президента. Этот принцип для меня главный много лет», - написал РАЗВОЖАЕВ, поблагодарив также ПУТИНА за оказанное доверие.