Депутат Николай Панков о развитии здравоохранения в России

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7 октября 2019, 16:34 [ «Аргументы Недели», Алена Ярошевич ]

Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков, er-balakovo.ru

Сегодня Россия отмечает Международный день врача. У каждого человека в арсенале имеются эпизоды, когда помощь доктора для него оказалась неоценимой. Тем не менее, грызня вокруг этой отрасли не стихает: здесь и низкие зарплаты медицинских работников, и отсутствие грамотных специалистов в регионах, и даже хищение бюджетных средств.

Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков поделился с «Аргументами недели» своим мнением по поводу стартовавшей в стране реформы здравоохранения.

- Тема актуальна. Считаю, что развитие здравоохранения является главной задачей, которую поставил Президент в своем Послании к Федеральному собранию. Ведь это напрямую связано с увеличением продолжительности жизни наших граждан. И цель здесь – не только сам процесс лечения, но и предупреждение заболеваний. А это уже деятельность первичного звена, которая и была поставлена на контроль Владимиром Владимировичем.

Встречаясь с жителями в регионах, отметил, что немного врачей после выпуска идут работать по специальности. Таким образом, больницы недостаточно укомплектованы. Медработники же, пытаясь прокормиться, трудятся в нескольких учреждениях одновременно. Это снижает качество предоставляемых услуг и пресекает на корню профессиональный и творческий подход к профессии.

Общеизвестно, что в некоторых госпиталях главврач получает высокий доход, а его персонал – в десятки раз меньше. Поэтому так важно формирование в этой отрасли нормативной базы, которая была бы нацелена, прежде всего, на регулирование зарплат. Заработок доктора, к примеру, может напрямую зависеть от степени его занятости. Бывает так, что с подачи чиновника, откуда ни возьмись, появляется некая частная клиника, которая «тянет руку» в государственный карман. А пациентам вообще назначают совершенно ненужные анализы и процедуры, дабы с их помощью обогатиться. Такого не должно быть в принципе.

Очень важно усиливать работу надзорных органов, так как эта область становится все более коррумпированной. Особенно это касается лекарственного оборота и «нечистых на руку» фондов медицинского страхования. Ситуация получается парадоксальной: государство выделяет большие средства на развитие здравоохранения, но на что они расходуются в большинстве случаев остается загадкой. Плановые профосмотры становятся фиктивными, в селах и вовсе врачебной помощи можно не дождаться. Однако должный анализ реализации бюджета способен привести к удивительным результатам. И тогда уже рубль будет «работать» на здоровье россиянина.