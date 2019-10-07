Украина сорвала вывод войск на Донбассе

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7 октября 2019, 17:00 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Мертвый воробей в Коминтерново (ДНР), фото автора

Планировавшийся на 7 октября отвод войск сорвался. Националисты отказались оставлять позиции. Виновником назван официальный Киев.

О разведении сил была достигнута договоренность контактной группой по Донбассу. Было условлено об отводе войск в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Оно должно было состояться в понедельник, 7 октября.

Украинские власти не смогли выполнить свои договоренности. На прошлой неделе позиции в районе Золотого занял нацбат «Азов». Официальный Киев вынужден оправдываться.

«К сожалению, вы знаете, несколько дней назад были обстреляны и Петровское, и Золотое», — выступил с официальным заявлением глава украинского МИД Вадим Пристайко: «А наше решение было о том, что разведение начнется на седьмой день после того, как на этих участках будет сохранен мир, не будет обстрелов».

По большому счету, при Зеленском сохраняется политическая конструкция, которую забетонировал еще Порошенко. Вооруженные националисты не подчиняются официальному Киеву, и новые украинские власти не способны ничего сделать.

Формально, действия «Азова» можно назвать неподчинением приказу. Это одно из преступлений в условиях войны. Но никто никого к уголовной ответственности не привлекает.

Мало того, занятие позиций на окопах означает не просто нахождение людей в зоне боевых действий. Они там находятся с оружием в руках. Им необходимы боеприпасы и провиант. Восстание «Азова» против официального Киева можно назвать конфликтом лишь формально.

Именно поэтому срыв отвода войск в Госдуме назвали двойной игрой Украины. Националисты показали Зеленскому его место. Договариваться с Киевом не имеет смысла.