Грудинин судится с врачами, которые признали его жену инвалидом, чтобы не платить ей деньги при разводе

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7 октября 2019, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Российский предприниматель и бывший кандидат в президенты РФ Павел Грудинин судится с врачами, которые признали его жену инвалидом второй группы. И все из-за бракоразводного процесса, ведь по закону недееспособному супругу полагается 2/3 имущества, а отдавать нажитое непосильным трудом ох как не хочется.

Измены и совхозная клубничка, рейдерский захват и дети по разные стороны баррикад. Ирина и Павел Грудинины бьются за миллионы

Поэтому лучше попозориться, прослыть «не мужиком» и пожертвовать репутацией, чем миллионами. Речь идёт о банковских счетах, ценных бумагах и акциях. Но самое обидное, что в эту "дележку" вовлечены жители совхоза имени Ленина. Мы уже писали, что врут им все, используя народное негодование в личных целях. Вот теперь и врачам достанется.

Ответчиком в иске выступает Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. Владимирского. Интересно, отменит ли их решение врачебная комиссия?