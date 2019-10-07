Движение из-за пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле пока открыто частично

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7 октября 2019, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Москве в районе Сокол движение транспорта открыто частично из-за пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле. Движение по тоннелю открыто в сторону Большой Академической улицы. На месте работают сотрудники ДПС и оперативные службы.

В Алабяно-Балтийском тоннеле в понедельник, 7 октября, днем произошло ДТП, столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. От удара автобус загорелся. Движение в тоннеле из-за ЧП было перекрыто и в сторону области, и в сторону центра

Очевидцы рассказали, что недавно тоннеля валил густой черный дым. Водители торопились покинуть опасную зону, сдавая назад. В настоящее время пожар потушен. О пострадавших ничего не сообщается.

Обстоятельства происшествия выясняются.