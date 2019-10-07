Чиновники устроили войну в интернете. Администрация обязала сотрудников отписаться от бывшего коллеги

//Общество 13+

7 октября 2019, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

В подмосковном Солнечногорске чиновники устроили настоящую войну в интернете против бывшего коллеги. В общем-то, история, скорее забавная, административный ресурс часто используется не по назначению, но чтобы наказать кого-то в Сети дизлайками и отменой подписки – пожалуй, впервые.

Алексей Аксютенко — чиновник со стажем. Трудился в Красноярском крае, в Ярославле продержался аж 4 месяца, а потом перебрался поближе к столице. И не то, чтобы его работу сильно хвалили – в Красноярске штрафовали и подозревали в нарушении закона, зато в Подмосковье он занимал целую должность замглавы администрации городского округа. Но что-то пошло не так. Из-за массового отравления Аксютенко получил пачку обвинений и с должностью распрощался. Ну не задалось с работой, хотя и с шутками вот тоже – промашечка вышла.

В субботу мужчина выложил у себя в Facebook пост, где иронизировал, что всё ещё висит на сайте местной администрации. А уже в воскресенье стал получать сообщения от бывших коллег, которые «дико извинялись», но отписывались от него в массовом порядке. Как выяснилось из переписки всех бюджетников города обязали от него отписаться, прием проверку обещало начальство нешуточную. Сделать все как надо необходимо до пяти часов понедельника.

"Уважаемые бюджетники Солнечногорья. Учитывая что «за мое плохое поведение в социальных сетях» Вам поступил приказ «отписаться от меня во всех социальных сетях и добавить меня в чёрный список» я прошу Вас сделать это! Я не хочу чтобы кто-то был уволен или получил неприятности на работе из-за меня. Я как и Вы понимаю всю нелепость ситуации, но Вы живете в такой реальности", - написал на своей странице виновник чиновничьей "бури в стакане".

Вот она административная машина в действии, слаженно работает пусть не на благо своих жителей, но может же!