Депутаты Карталинского района единогласно согласовали отставку главы

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7 октября 2019, 15:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Вячеслава Шишкоедова («Южноуральская панорама»)

Сегодня, 7 октября, депутаты Карталинского района единогласно согласовали отставку врио главы Карталинского района Сергея Ломовцева.

Как сообщалось ранее, Сергей Ломовцев написал заявление об уходе 2 октября, первоначально его отставку одобрили только два районных депутата. Сегодня все 25 депутатов проголосовали за отставку единогласно. Планируется, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение этой должности. В настоящее время обязанности главы Карталинского района исполняет Галина Синтяева, руководитель местного отделения контрольно-счетной палаты.

«Недоразумение разрешилось: карталинские депутаты подтвердили отставку главы района Сергея Ломовцева, - прокомментировал ситуацию политолог Александр Мельников. -

Купирован ли политический кризис станет ясно по итогам конкурса».