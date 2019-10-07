У Памятника Солдату и Матросу в центре Севастополя на мысе Хрустальном погас «Вечный огонь»

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7 октября 2019, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

У Памятника Солдату и Матросу, который находится на мысе Хрустальном в центре Севастополя, вечером 6 октября погас «Вечный огонь», пишут «Аргументы недели-Крым».

По словам и.о. вице-губернатора Севастополя Владимира БАЗАРОВА, причиной этому мог стать сильный ветер. Чиновник заявил, что специалисты уже выехали на место происшествия, и в скором времени «Вечный огонь» будет подключен, передает «РИА Крым».

Узнавший об этом ЧП врио губернатора Михаил РАЗВОЖАЕВ поручил чиновникам установить камеры видеонаблюдения, которые будут следить за состоянием «Вечного огня» в режиме реального времени.

«У нас патриотическая столица России, а в итоге – разбитые кабинки на посту №1 (вахта памяти у мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, которую несут севастопольские школьники – прим.ред.) и погас «Вечный огонь», - подчеркнул РАЗВОЖАЕВ.

Напомним, что в Севастополе четыре «Вечных огня»: на площади Нахимова, на Сапун-горе, на Малаховом кургане и на мысе Хрустальном.