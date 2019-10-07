Иран отказался от обвинений задержанной журналистки в шпионаже

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7 октября 2019, 15:17 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

фото Юлии Юзик из социальных сетей

Задержание Юлии Юзик не связано со шпионажем. С таким заявлением выступил представитель властей Ирана Али Рабии. Он объяснил почему, на самом деле, российская журналистка была задержана. Но не сказал, почему ее не отпускают.

По словам представителя правительства Ирана, причиной для задержания Юлии Юзик стали проблемы с визой.

Российская журналистка была задержана в конце прошлой недели. Тогда сообщалось, что ее обвинили в работе на израильскую разведку.

Поначалу МИД Ирана пообещал, что задержанная скоро будет отпущена на свободу. Однако позднее то же самое дипломатическое ведомство отказалось от этого заявления.

Пока российский МИД ждет освобождения Юлии Юзик в течение нынешней недели.

Какие именно проблемы возникли у журналистки не уточняется. Как пояснила Тина Канделаки, Юзик был закрыт въезд в Иран. Слова телеведущий процитировало агентство «РИА Новости».