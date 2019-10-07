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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Москву вернётся тёплая погода, сообщили синоптики

, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

В Москву вернётся тёплая погода, сообщили синоптики
фото: pixabay.com

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москву вернётся сентябрьское тепло. По его словам, хорошая погода ожидается уже на следующей неделе.

Синоптик: в понедельник ожидаются неустойчивые погодные условия

Синоптик: в понедельник ожидаются неустойчивые погодные условия

"На следующей неделе и вовсе станет очень тепло — ожидаются сентябрьские температуры!" - передаёт слова эксперта "РБК".

Тишковец отметил, что, начиная с четверга, температура в столице начнёт расти и придёт в климатическую норму. Синоптик добавил, что пройдут обложные дожди и растает снег.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Москве ожидается дождь с мокрым снегом, а отметка термометров не поднимется выше 5 градусов. Ветер ожидается северо-западный со скоростью 5-10 м/с, атмосферное давление - 744 мм рт. ст.

БА

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