В Москву вернётся тёплая погода, сообщили синоптики

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москву вернётся сентябрьское тепло. По его словам, хорошая погода ожидается уже на следующей неделе.
"На следующей неделе и вовсе станет очень тепло — ожидаются сентябрьские температуры!" - передаёт слова эксперта "РБК".
Тишковец отметил, что, начиная с четверга, температура в столице начнёт расти и придёт в климатическую норму. Синоптик добавил, что пройдут обложные дожди и растает снег.
Ранее сообщалось, что в понедельник в Москве ожидается дождь с мокрым снегом, а отметка термометров не поднимется выше 5 градусов. Ветер ожидается северо-западный со скоростью 5-10 м/с, атмосферное давление - 744 мм рт. ст.