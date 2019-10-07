Что происходит сейчас в Элисте

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7 октября 2019, 14:50 [ «Аргументы Недели», Алена Ярошевич ]

Дмитрий Трапезников, dnr-live.ru

Этот год обернулся для жителей Калмыкии чередой неприятных сюрпризов. Так, назначение в качестве исполняющего обязанности мэра столицы Дмитрия Трапезникова вызвало у элистинцев бурю негодования. «Аргументы недели» попытались узнать, отчего так возмущается народ.

В 20-х числах сентября чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков официально вступил в должность главы Республики Калмыкия. Впрочем, исполняющим обязанности высшего должностного лица он стал еще в марте. Таков был указ президента России Владимира Путина.

Тогда же, в конце сентября, на пост мэра Элисты утвердили экс-руководителя непризнанной Донецкой Народной Республики Дмитрия Трапезникова. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что некоторые моменты его биографии либо опущены, либо крайне сомнительны. Взбунтовавшиеся граждане недоумевали, чем собственно занимался в ДНР этот человек, «просидевший» на месте убитого Александра Захарченко всего-то 7 дней.

Череда «притянутых за уши» фактов, разумеется, вызвала подозрения. Ему присвоили звание полковника, однако, неясно, прошел ли он в действительности военную подготовку. Окончил академию управления и госслужбы в Донецке, но остается загадкой, на каком факультете учился. Кроме того, в СМИ появилась информация о коррупционной деятельности Трапезникова, его политическом беспределе и даже контрабанде спиртного. Мол, не покинул он ДНР, а просто оттуда сбежал. Об этом рассказал новый глава самопровозглашенной республики Павел Губарев.

В итоге Элисту наводнили митинги и протесты, в Москве же продолжаются пикеты у здания Администрации Президента. Жители, оскорбленные не столько «темной» личностью новоявленного мэра, сколько откровенным игнором со стороны властей, сдаваться не собираются. 1 октября в центре города собрались сотни элистинцев с требованием снять его с должности. В соцсетях мероприятие получило красноречивое название: «молебен о благополучии Элисты».

Тем временем глава Калмыкии Бату Хасиков пытается опровергнуть порочащие его протеже слухи, назвав протесты не более чем провокацией. Далее он заявил, что давно знает этого человека и отвечает за него. Если же кто-то недоволен сложившейся ситуацией, пусть 13 октября на митинг выйдут по меньшей мере 40 тысяч человек. Вот тогда он готов пересмотреть свое решение.

По мнению некоторых СМИ, на этот пост Трапезникова определил все-таки Кремль. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подобного рода назначения являются привилегией губернатора. Их же волнует исключительно соблюдение законодательства.