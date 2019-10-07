В городе Президентского внимания нет денег на строительство детской больницы

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7 октября 2019, 15:08 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Больничный комплекс в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края остается недостроенным. На завершение реализации проекта не хватает денежных средств.

Изначально на возведение объекта было выделено 2,4 миллиарда рублей. Фактическая стоимость же значительно больше – 5,3 миллиарда. «Просчитались» в деньгах из-за неверно составленных проектных документов. Это послужило полному срыву сроков по строительству.

Дело в том, что при проектировании не были учтены средства на покупку необходимого оборудования. А это 1,2 миллиарда рублей. Также не посчитали специалисты и строительно-монтажные работы. Но выявить нарушения сразу не удалось. Проект был принят с грубейшими нарушениями. Проблему губернатор Сергей Фургал назвал очень серьезной. В настоящее время власти пытаются разобраться, кто был ответственным за прием документов по строительству объекта.

В недостроенной больнице планировалось организовать порядка 500 посещений в смену. Всего в палатах предполагалось разместить 232 койки. Также должно было быть устроено детское консультационное отделение, принимавшее бы по 300 пациентов в день.