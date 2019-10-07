В Хабаровском крае активизировались черные рыболовы

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7 октября 2019, 15:06 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Теперь браконьеры все чаще орудуют в нерестилищах на охраняемых территориях Хабаровского края. Правительство региона было вынуждено обратиться за помощью в решении проблемы в федеральный Минсельхоз.

В этом году браконьеры покинули Амурский лиман и «поселились» выше по течению. По словам губернатора Сергея Фургала, вмешательство федерального ведомства поможет ввести контроль за нерестилищами, не только ограниченный силами местных егерей, но и при участии правоохранительных органов. В настоящее время правоохранителям ограничен доступ на ООПТ. Все необходимые документы уже подготовлены для отправки в Москву.

В 2019 году отмечается резкое сокращение популяции лососевых в Амуре. В осеннюю путину рыбы пришло значительно меньше ожидаемых объемов. Рыбозаводы забили тревогу боясь сорвать программу по закладке икры для воспроизводства популяции.