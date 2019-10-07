Подарок из Хабаровского края произвел фурор в Улан-Удэ

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7 октября 2019, 15:05 [ «Аргументы Недели. Хабаровск», Михаил СВЕТЛОВ ]

Первое место в Дальневосточном и Сибирском округах Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» - 2019 заняла посылка, в которой собраны особенные деликатесы. Это сувенир международного гастрономического фестиваля-конкурса «Кухня без границ».

Фурор произвёл в Улан-Уде (именно там состоялся окружной этап конкурса) подарок, привезённый из Хабаровского края. Продвигает его в жизнь предприниматель и автор кулинарного проекта, в котором народы, живущие на Дальнем Востоке, имеют возможность показать свою культуру, искусство и гастрономические особенности всем желающим.

Татьяна Аршинова отмечает, в «Кухне без границ» важно не столько попробовать национальные блюда, сколько узнать историю их возникновения и традиции людей, живущих рядом.

– К примеру, что общего между позами, мантами, буузами или почему плов нужно есть только руками? Оказывается, для узбеков настоящий, правильно приготовленный плов является живым организмом, поэтому его нельзя протыкать вилкой. О подобных «секретах» можно узнать во время национальных презентаций участников «Кухни без границ». И если мы будем знать о них, согласитесь, нам легче будет найти общий язык друг с другом и подружиться.

Между тем, в Хабаровском крае до сих пор нет своего эксклюзивного бренда, с чем можно ассоциировать и представлять территорию. А Татьяна готова предложить ещё один гастрономический сувенир, который точно можно назвать изюминкой только нашего края. Хабаровская тасима – нанайская лепёшка была бы хорошим подарком туристам, как Тульский пряник или Оренбургский платок.

– Хабаровскую тасиму уже пробовал губернатор нашего региона и другие члены правительства, но предложений о продвижении её от них до сих пор мне не поступало. Однако подобная ситуация складывается, как я поняла, не только у нас, – поделилась Татьяна Аршинова. – Многие участники конкурса отмечали, что поддержки от властей им ждать не приходится. Нужно самим двигать и раскручивать свои идеи.

Вот и получается, честь региона защищают неравнодушные его жители и патриоты своей земли. Теперь подарок от дальневосточников предстанет в следующем этапе конкурса в Самаре.

Михаил СВЕТЛОВ