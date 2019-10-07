//Общество 13+

7 октября 2019, 14:52 [ «Аргументы Недели», Елизавета ЧЕПЕЛЕВА ]

Актриса Арзамасова Елизавета, Фото из личного архива Елизаветы

1 октября на сцене «Театра им. М.А. Булгакова” состоялась премьера благотворительного спектакля «Кабы я была». Продюсером, режиссером, автором сценария постановки является попечитель благотворительного фонда «Старость в радость», известная актриса Елизавета Арзамасова. Сейчас расскажем об этом подробнее.

Самое сложное - начать и взять на себя ответственность за результат, понимая, что в подготовке благотворительного спектакля не будет всех тех ресурсов, которые обычно есть у режиссеров и продюсеров в театре. Это как будто твоя личная жизнь у всех на виду.









Фрагмент спектакля «Кабы я была», фото из личного архива актрисы

В спектакле «Кабы я была» актриса Елизавета Арзамасова является и режиссером, и автором сценария, и продюсером. Арзамасова очень тепло рассказывает о своем детище.

«Я давно принимаю участие в благотворительных спектаклях других фондов, и мне очень хотелось, чтобы у Фонда «Старость в Радость», попечителем которого я являюсь, тоже был свой спектакль, потому что иногда короткая история со сцены может дать больше эмоций, чем долгий и подробный разговор. Зритель идёт в театр хорошо провести вечер, но при этом знает, что делает вклад в доброе дело. Мы можем познакомить зрителя хотя бы с одной стороной жизни и переживаний наших подопечных. Если сама история и игра актеров трогают, то и душевный отзыв будет. Вот один из наших зрителей после премьеры уже на следующий же день поехал с нами и волонтёрами в дом престарелых в Ногинск. Здорово же!»,- восхищенно делится Арзамасова. И ведь правда! Сейчас, когда люди любят копаться в личной жизни друг друга, чем-то сокровенном, очень не хватает теплых постановок о главном. Таким и является творение Арзамасовой. Душевное, о жизни, про людей и для людей. Все, как любит народ.









Елизавета Арзамасова в спектакле «Кабы я была», фото из личного архива

Для актрисы Арзамасовой это первый опыт постановки благотворительного спектакля. И, разумеется, страхи и опасения были. «Безусловно, начать и взять на себя ответственность за результат, понимая, что в подготовке благотворительного спектакля не будет всех тех ресурсов, которые обычно есть у режиссеров и продюсеров в театре. Страшно было обращаться к коллегам актёрам, объяснять, что «у нас есть только мы», что делать будем все сами, без помощи режиссёра, продюсера, гримеров, костюмеров. Страшно было делать спектакль на своём материале, потому что в голове много вопросов. Тронет ли зрителя? Хорошо ли я написала? Имею ли право?



Самое сложное - побороть страхи», - вспоминает Арзамасова о трудностях, с которыми пришлось столкнуться на пути к воплощению своей задумки. Но сейчас актриса уже спокойно говорит о них. Премьера состоялась, зритель доволен! А значит, все сложности позади!









На сцене - женский состав спектакля «Кабы я была», фото из личного архива

В процессе постановки спектакля было важно собрать коллектив актеров и актрис, которые смогут выполнить поставленные перед ними задачи. И у Арзамасовой было четкое видение того, кто должен исполнять главные роли в ее спектакле. Главными актерами стали:









Актерский состав благотворительного спектакля «Кабы я была», фото из личного архива

Ольга Лапшина

Марина Дюжева

Филипп Бледный, с которым, к слову, Арзамасову связывают 11 лет работы на съемочной площадке.

«Я часто общаюсь с бабушками в домах престарелых и точно знала, какие персонажи и типажи нужны. Необходимы были именно те люди, которые спокойно и великодушно будут соучаствовать в процессе создания спектакля и с ними будет легко и интересно сотворчествовать. И я очень горжусь тем, что мы собрали замечательную команду, «банду» как я ее называю. Ольга Лапшина и Марина Дюжева играли наших главных героинь. И мой замечательный друг Филипп Бледный, с которым я с 11 лет на съёмочной площадке работаю, сыграл жениха моей героини»,

- так, с душевной теплотой, ответила Арзамасова на вопрос о главных героях спектакля.

Когда берешься за любое дело, важно понимать и осознавать, какие задачи стоят перед тобой. А постановка спектакля, к тому же благотворительного- задача непростая! Как для продюсера, так и для актеров и актрис. Мы спросили Елизавету Арзамасову о том, какая главная задача стояли перед ней и теми, кто помогал ей реализовывать «Кабы я была».

Ответ Арзамасовой был однозначным:

«Главное - вызвать эмоции в зрительном зале. Такие, какие испытывают волонтеры фонда «Старость в Радость» во время посещения домов престарелых, когда слушают истории бабушек и дедушек о детстве, о первой любви или о «любимой маминой чашке». Мы хотели обратить внимание на этих беззащитных и брошенных «девочек» старшего поколения, детство которых пришлось на войну или тяжелое послевоенное время. Нам важно было донести мысль о том, что благотворительность - это не только и не столько про деньги, а про внимание и время, которое мы можем подарить этим людям».

Интересно то, как Арзамасова нашла историю для своей постановки.









Главные помощники Елизаветы Арзамасовой в реализации спектакля «Кабы я была», фото из личного архива

Актриса говорит:

«История «Кабы я была» вымышленная, конечно, но отталкивалась я от короткого рассказа, который однажды услышала в одном из домов престарелых. Он был о том, как две маленькие девочки прятались в подвале во время войны. Дальше в написании пьесы помогли впечатления от разговоров пожилых людей, услышанные за три года волонтёрских поездок».

Арзамасова рассказала, что это первый спектакль такого формата на базе фонда «Старость в радость». Про это актриса рассказала так:

«о жизни чужих одиноких стариков люди не очень-то готовы слушать. Поэтому, мы выбирали форму, в которой можно будет как можно легче и доступнее поговорить на тему».

Премьера спектакля Лизы Арзамасовой состоялась и прошла, к слову, замечательно.

«Зритель очень тепло принял спектакль. И мне очень хотелось бы его повторить и сыграть не один раз. Но это был премьерный зритель - он, чаще всего, самый тёплый. Надеюсь, что нас услышат и увидят и другие люди.И главное — поймут и прочувствуют,»

- с надеждой делится Арзамасова.

Елизавета Арзамасова является попечителем фонда «Старость в радость», на базе которого постоянно реализуются программы для поддержки людей пожилого возраста. Прибыль от продажи билетов на спектакль, который поставила Арзамасова, пойдет на реализацию одной из них.

«Это найм дополнительного персонала в дома престарелых, где на одну нянечку часто приходится до 20 бабушек и дедушек. Она успевает покормить, помыть или переодеть, а о том, чтобы почитать, выйти на прогулку или позаниматься интересным делом: рукоделием, рисованием, например, - уже и речи быть не может. Фонд нанимает культоргов, которые как раз и занимаются досугом пожилых людей. Об этом можно почитать на страницах фонда в социальных сетях. У нас много интересных программ. Моя самая любимая - «Внуки по переписке», когда совершенно незнакомые люди пишут письма бабушкам и дедушкам в домах престарелых», -

рассказала Арзамасова.

Арзамасова очень скромно отвечает на вопрос «почему, по-вашему мнению, важно проводить такие мероприятия, как спектакль «Кабы я была?». В чем их ценность?».

Говорит:

Ценность в том, что если хотя бы один зритель выйдет из зала с желанием не только позвонить своим старикам, но и уделить время чужим, одиноким и брошенным, то - это победа. У нас такой зритель появился после первого же премьерного спектакля в маленьком театральном зале. Значит, можно достучаться».











Драматический момент спектакля «Кабы я была», фото из личного архива

Напоследок, мы попросили Лизу Арзамасову охарактеризовать свою постановку. «Мне сложно характеризовать его, как спектакль. Скажу о высказывании: оно честное», - таков был ответ Арзамасовой.

«Кабы я была» успешно прошел. И остается только поздравить Лизу Арзамасову и всю ее команду с премьерой. Пожелать в дальнешейшем еще больше оваций и благодарных зрителей! Мы уверены, что это только начало, и в дальнейшем Арзамасову ждет большой успех на поприще режиссуры.

Елизавета ЧЕПЕЛЕВА