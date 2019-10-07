На строительство нового Яблоновского моста уже выделены деньги

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7 октября 2019, 12:49 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Владимир Евланов

Близится к разрешению вопрос о строительстве нового Яблоновского моста, соединяющего Краснодар и республику Адыгея. На настоящий момент уже выделены деньги на строительство первой очереди и даже определён подрядчик. Об этом сообщил «МК на Кубани» депутат Госдумы от Краснодарского края Владимир Евланов. По его словам, строительство займёт примерно 2,5 года и будет начато уже в этом году.

По словам парламентария, первая очередь включает в себя строительство трёх опор. Оно начнётся со стороны Адыгеи. На эти цели выделено порядка 500 млн рублей. Из них порядка 130 млн рублей — региональные средства, остальные — из федерального бюджета. Общая стоимость объекта порядка 6,5 млрд рублей. Тендер на этот этап выиграло ООО «СтройЮгРегион». Фирма уже ремонтирует один из мостов в Краснодаре – на улице Садовой.

Выделению денег предшествовало обращение Евланова и других депутатов Госдумы от Краснодарского края к премьер-министру Дмитрию Медведеву. После того вопросом занялось Министерство транспорта РФ. Новый мост будет построен по проекту, подготовленному ещё в 2015 году. Началу работ препятствуют на настоящий момент только некоторые юридический тонкости, связанные с тем, что планируемый объект будет размещаться на границе двух субъектов. «В последнем письме по этому вопросу, которое мне пришло из Минтранса, говорилось, что там постараются в ближайшей перспективе включить этот объект в федеральные программы. На сегодняшний день министерство свои обязательство выполнило. Проектом предусмотрено начало строительства в этом году», - заявил Евланов.

Старый мост, согласно заключению экспертов, может служить в нынешнем режиме – с ограничениями по нагрузке – во время строительства нового мостового перехода. Обсуждается вопрос в последующем оставить его в качестве пешеходного.