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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество

В Казани умирающая судится с минздравом из-за лекарства

, 13:40 [ «Аргументы Недели», ]

В Казани умирающая судится с минздравом из-за лекарства
фото: pixabay.com

Минздрав Татарстана отказался компенсировать покупку жизненно важного, но дорогого, лекарства жительнице Набережных Челнов. Врачи напугали скорой смертью. И она подала в суд на ведомство.

После диагноза врачи выписали девушке два препарата. Ежемесячный курс лечения оценивается в 200 тысяч рублей. Один из медикаментов действовать перестал, и медики порекомендовали перейти на другой препарат. Его покупку минздрав Татарстана компенсировать отказался. Девушка подала на ведомство в суд.

«Я ведь у вас не машину, не квартиру прошу. Жить очень хочется», — пояснила девушка.

Новый медикамент не входит в перечень лекарств, которые компенсируются государством. Именно поэтому Минздрав Татарстана отказался компенсировать новое лекарство.

Как сообщают местные СМИ, состояние подавшей иск жительницы Татарстана значительно ухудшилось. Из-за отсутствия нужного лекарства она находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностируют возможную скорую гибель.

Ожидалось, что рассмотрение иска пройдет за одно слушание. Однако судья назначила новые слушания. На них будут вызваны врачи умирающей девушки. Они должны подтвердить ее тяжелое состояние.

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