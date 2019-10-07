Идёшь маршем на столицу - попадёшь в психушку

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7 октября 2019, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

Блогерша из узбекского Хорезма оказалась в психиатрической больнице. После того, как полиция заметила изменения в психике арестованной Шабнам Оллошукуровой, её отправили на комплексное медицинское обследование. В результате этого у девушки диагностировали паранойяльный синдром.



Блогерша стала популярной после того, как организовала марш из Хорезма в столицу Узбекистана. Его участники планировали встретиться в Ташкенте с главой МВД страны. Однако организаторы марша были арестованы на 10 суток. Полиция заявила, что шествие создало препятствия для движения транспорта. Помимо этого блогерша попыталась снизить доверие народа к власти.



Руководство психдиспансера обратилось в суд, для того, чтобы получить разрешение на перевод Оллошукуровой в психдиспансер. Медики обнаружили у неё психопатоподобный и паранойяльный синдромы. Сама девушка не захотела добровольно госпитализироваться в психушку. Но в настоящее время она уже проходит курс лечения. В сети пользователи пишут, что блогершу таким способом сделали «безопасной» для правительства страны.



Напомним, что в России тоже был помещён в психиатрическую клинику шаман, который шёл изгонять из Кремля злых духов.



