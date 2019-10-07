Ночь на понедельник стала самой холодной в Москве с начала осени

Ночь на понедельник, 7 октября, стала самой холодной в Москве этой осенью. Соответствующую информацию предоставила ранее сегодня главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Температура воздуха ночью опустилась до плюс 0,8 градуса. Этот показатель был зафиксирован на станции ВДНХ, передает РИА "Новости"

Напомним, похолодание пришло в Москву в минувшие выходные. В воскресенье днем в столице России шел дождь с мокрым снегом, а столбики термометров показывали плюс 5 градусов. В ближайшие дни в городе также ожидается снег. Гражданам рекомендуют одеваться теплее.