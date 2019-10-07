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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Евросоюз шокировала казанская психбольница

, 13:49 [ «Аргументы Недели», ]

Евросоюз шокировала казанская психбольница
скриншот с сайта ЕС

Жестокое обращение с пациентами и электрошок без анестезии. Это эпизоды из доклада комитета Совета Европы, занимающегося профилактикой пыток. Документ рассказывает о канаской психиатрической лечебнице. Он опубликован на сайте Совета Европы.

Помимо применения электрошоковой терапии, делегаты отметили чудовищно маленькие площади комнат. В казанской больнице они нашли помещения площадью 4 квадратных метров.

В докладе говорится, что больных могут отправлять в изолятор и там они подвергаются «беспрерывной четырхточечной фиксации» в течение многих дней. А персонал лечебницы может применять силу по отношению к пациентам.

Помимо этого, в казанской больнице были найдены 28 зараженных ВИЧ-инфекцией. В отчете делегации говорится, что они не получали положенных препаратов с 2013 года.

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