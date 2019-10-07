Челябинские учителя получили поздравления от Андрея Барышева

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7 октября 2019, 11:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото из архива

Андрей Барышев, депутат Госдумы от Челябинской области, высказал свои поздравления всем педагогам в связи с их праздником, Днем учителя. По словам парламентария, эта профессия подобает только людям, сильным духом.

Народный избранник пожелал всего доброго работникам образования: «Пусть ученики радуют вас успехами, а энергия, терпение, постоянное творческое горение будут вашими постоянными спутниками». Также он отметил, что не все люди в состоянии работать учителем: «Учитель – это всегда труженик и подвижник своего дела. Только сильный духом может выдержать ту колоссальную нагрузку, которая сопровождает работу с детьми. Спасибо вам за этот нелегкий каждодневный труд!»

В качестве примера учителя, запомнившегося на всю жизнь, Андрей Барышев привел своего наставника курса «Автодело» Вячеслава Трепачко. Этот учитель был ветераном Великой Отечественной войны, и навсегда оставил свой след в душах учеников. «Мы очень уважали нашего педагога. Да и сам он относился к ученикам по-отечески, очень доброжелательно. Такие люди являются для нас примером стойкости, мудрости и доброты», - с теплом рассказал об учителе депутат.