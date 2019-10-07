Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с днем рождения

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Соответствующую информацию предоставил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Уточняется, что Медведев поздравил главу государства с днем рождения в ходе телефонного разговора. Премьер пожелал Владимиру Путину здоровья, а также успехов в работе на благо страны, передает сегодня утром ТАСС.

Напомним, в понедельник, 7 октября, президенту Российской Федерации исполнилось 67 лет. Свой праздник Владимир Путин решил провести на природе в кругу родных и близких людей.