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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с днем рождения

, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с днем рождения
фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Соответствующую информацию предоставил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Уточняется, что Медведев поздравил главу государства с днем рождения в ходе телефонного разговора. Премьер пожелал Владимиру Путину здоровья, а также успехов в работе на благо страны, передает сегодня утром ТАСС.

Напомним, в понедельник, 7 октября, президенту Российской Федерации исполнилось 67 лет. Свой праздник Владимир Путин решил провести на природе в кругу родных и близких людей.

ЕТ

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