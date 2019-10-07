Как питаются великие спортсмены

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7 октября 2019, 10:11 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова ]

Сестры Уильямс, sportarena.com

Существует распространённое мнение, что все спортсмены без исключения должны употреблять в своём рационе огромное количества белка, чтобы быть сильными, быстрыми и выносливыми. Однако, на самом деле, большое количество именитых спортсменов придерживаются веганской и вегетарианской диеты. Напомним, что веганство - наиболее строгая форма вегетарианства, исключающая потребление продуктов животного происхождения.

«Аргументы Недели» составили список известных спортсменов, которые не едят мясо.

Начнём с легендарных сестёр - теннисисток Уильямс.

Винус Уильямс, профессиональная теннисистка, уже несколько лет придерживается здорового растительного рациона. Причиной перехода на веганское питание стала аутоимунная болезнь, которую у спортсменки обнаружили в 2011 году. “Я прониклась концепцией растительного питания как наиболее здорового для моего организма. Благодаря отсутствию в рационе животных продуктов моя болезнь отступила. Раньше я бы ни за что не поверила, что веганы так вкусно питаются! Мой любимый рецепт на сегодняшний день – суп из сельдерея, томатов и миндального молока. Он готовится очень быстро, а на вкус просто потрясающий!” Серена последовала её выбору, чтобы поддержать сестру.

Сёстры стали олимпийскими чемпионками в парном разряде (2012 год), Серена получила там же золото в одиночном разряде, а Винус — серебро на следующей Олимпиаде (2016 год).

Знаменитому боксеру Майку Тайсону удалось полностью отказаться от животных продуктов. Майку очевидно пошёл новый рацион на пользу, он стал более подтянутым и свежим. Теперь в моей жизни нет никакой драмы", отметил Тайсон.

«Веганство дало мне ещё один шанс вести здоровую жизнь. За долгие годы я напичкал свой организм таким количеством токсинов, от рецептурных лекарств до кокаина, что уже просто не мог дышать. Я почти умирал от высокого кровяного давления и артрита. С переходом на веганство эти проблемы отступили».

Знаменитая Веган - бегунья Фиона Оукс стала веганом в 6 лет и прекрасно себя чувствует. Она является обладательницей трёх мировых рекордов. Любит животных (она создавала приют) и Россию. Является меценатом британской благотворительной организации Captive Animals Protection Society (CAPS).

«В свой бег я вкладываю большое значение. Хочу привлечь внимание общественности всего мира к проблеме защиты животных. Бег «7 континентов» для меня – это благотворительная акция, девиз которой «Мир, одинаково справедливый для людей и животных!» Ну и, кроме того, вы правы. Я хочу доказать всем, что женщина, не употребляющая в пищу плоть животных, способна вынести всё, включая бег в пустыне при +52 и бег в условиях вечной зимы при –30.»

Мы привели лишь несколько примеров. Список успешных спортсменов-веганов гораздо шире и постоянно растет.



