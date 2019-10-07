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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Семья из Азербайджана из благодарности назвала дочь Россией

, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Семья из Азербайджана из благодарности назвала дочь Россией
фото: pixabay.com

Жители подмосковного города Орехово-Зуево Олег и Инна Солнышкины назвали новорожденную дочь Россией. Отец девочки объяснил значение имени для их семьи.

Супруги приехали из Азербайджана в поиске заработка.

"Почему мы решили назвать дочь Россией, поймет только тот, кто занимался оформлением российского гражданства ... Столько этапов! Пришлось пройти огонь, воду и медные трубы. Это занимает длительное время. Я получил гражданство в 2016 году, а жена еще в процессе", - передаёт слова мужчины "Подмосковье сегодня".

Олег отметил, что Россия им дала гораздо больше, чем родная страна - работу, квартиру, социальную поддержку и пр. По его словам. Он не видит ничего такого в имени дочери. В семье они нежно называют девочку Руся.

"Ну а что такого? Просто я люблю Россию и таким образом выразил свою любовь. Я поездил по всему миру, много где был, но всегда тянет домой. Нет страны лучше России", - пояснил он.

Однако Олег жалеет, что  такое имя ребёнку дали не только они. 

БА

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