В понедельник, 7 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин празднует день рождения – сегодня российскому лидеру исполняется 67 лет. Политику уже начинают поступать поздравления.

Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков пожелал российскому коллеге благополучия, крепкого здоровья, а также успехов в государственной деятельности. Он убежден, что отношения двух стран в последнее время значительно укрепились благодаря личному вниманию Владимира Путина и его конструктивному подходу к развитию сотрудничества, передает ТАСС.