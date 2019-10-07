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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Владимир Путин празднует день рождения

, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин празднует день рождения
фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com

В понедельник, 7 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин празднует день рождения – сегодня российскому лидеру исполняется 67 лет. Политику уже начинают поступать поздравления.

Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков пожелал российскому коллеге благополучия, крепкого здоровья, а также успехов в государственной деятельности. Он убежден, что отношения двух стран в последнее время значительно укрепились благодаря личному вниманию Владимира Путина и его конструктивному подходу к развитию сотрудничества, передает ТАСС

Ранее стало известно, что 67-й день рождения президент России отметит на природе в кругу родных и близких людей. Накануне праздника политик побывал сибирской тайге.
ЕТ

//картина дня

В мире

Киевский журналист придумал рецепт «возвращения» российского Крыма Украине

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