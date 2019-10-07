Роспотребнадзор рекомендует не покупать домашние продукты

Специалисты Роспотребнадзора советуют гражданам не приобретать домашние продукты в несанкционированных точках продаж. В противном случае следует требовать документы на товары и медицинскую книжку.

В ведомстве отметили, что продукт, произведенный и упакованный в домашних условиях, может быть крайне опасен из-за нарушения рецептуры выработки, а также ключевых правил проведения дезинфекции.