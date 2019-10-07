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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Роспотребнадзор рекомендует не покупать домашние продукты

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

Роспотребнадзор рекомендует не покупать домашние продукты
фото: pixabay.com
Специалисты Роспотребнадзора советуют гражданам не приобретать домашние продукты в несанкционированных точках продаж. В противном случае следует требовать документы на товары и медицинскую книжку.
 
В ведомстве отметили, что продукт, произведенный и упакованный в домашних условиях, может быть крайне опасен из-за нарушения рецептуры выработки, а также ключевых правил проведения дезинфекции.
 
Как сообщает РИА "Новости", в ходе приготовления продуктов дома в них могут попасть посторонние ингредиенты или даже предметы. Нередко еда, которая готовится дома, может быть заражена возбудителями ботулизма, сальмонеллеза или дизентерии. Опасность может представлять и упаковка пищи.
ЕТ

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