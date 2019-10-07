Эксперты выяснили, как предсказать кризис по цвету помады и длине женских юбок

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7 октября 2019, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Выявлено несколько необычных критериев, которые могут предупредить о начале кризиса. Эксперты рассказали, как по цвету помады и длине юбки можно узнать о проблемах в экономике, сообщает КП.

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В издании упоминается "индекс мини - юбки", который впервые появился во времена Великой депрессии, когда девушки экономили на чулках и были вынуждены носить длинные юбки. Однако эксперты заметили, чем "суровее кризис, тем привлекательнее хотят выглядеть женщины".

"Нельзя сказать, что эпоха дерзких мини уходит в прошлое, время от времени ультракороткие юбки возвращаются ... Хотя тут никогда нельзя сказать, что первично: вкусы покупателей или ассортимент магазинов массового сегмента. Складывается ощущение, что люди купят то, что им предложат... при создании очередной коллекции они [западные компании] ориентируются на какие-то свои факторы, поэтому еще большой вопрос, насколько средняя длина юбки отражает настроение россиянок", - отметила фешн-редактор Ксения Сочнова.

Другие эксперты считают, что в сложные времена девушки стремятся купить именно яркую помаду. Известно, что в сентябре 2019 года продажи были на 31% больше, чем в том же месяце два года назад.

"Точных цифр назвать не можем, но за последние годы продажи помады выросли очень сильно ... это касается не только красных оттенков, но и бордовых, фиолетовых и других ярких цветов", - отметил специалист.

Кроме этого, экономисты выявили, что в период кризиса количество разводов уменьшается.