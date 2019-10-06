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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В WhatsApp нашли уязвимость, позволяющую читать чужую переписку

, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]

В WhatsApp нашли уязвимость, позволяющую читать чужую переписку
Фото: pixabay.com

В популярном мессенджере WhatsApp обнаружена уяввимость, благодаря которой злоумышленники могут получить доступ к личной переписке пользователей. Отмечается, что доступ к собщениям даёт вредоносный GIF-файл.

Эксперты предупреждают, что вредоносное сообщение загружается автоматически, если номер злоумышленника внесен в список контактов жертвы, передаёт bash.news.

Специалисты рассказали, что уязвимость была обнаружена “ механизме создания превью в галерее для изображений, а также гифок”. Опасность подстерегает владельцев гаджетов с операционной системой Android 8.1 и 9.0. При этом хозяевам устройств с более ранней версией ОС беспокоиться не о чем. Чтобы обезопасить себя, пользователям порекомендовали обновить мессенджер минимум до версии 2.19.244.

АБ

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