В WhatsApp нашли уязвимость, позволяющую читать чужую переписку

//Общество 13+

6 октября 2019, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В популярном мессенджере WhatsApp обнаружена уяввимость, благодаря которой злоумышленники могут получить доступ к личной переписке пользователей. Отмечается, что доступ к собщениям даёт вредоносный GIF-файл.

Эксперты предупреждают, что вредоносное сообщение загружается автоматически, если номер злоумышленника внесен в список контактов жертвы, передаёт bash.news.

Специалисты рассказали, что уязвимость была обнаружена “ механизме создания превью в галерее для изображений, а также гифок”. Опасность подстерегает владельцев гаджетов с операционной системой Android 8.1 и 9.0. При этом хозяевам устройств с более ранней версией ОС беспокоиться не о чем. Чтобы обезопасить себя, пользователям порекомендовали обновить мессенджер минимум до версии 2.19.244.