Подмосковные следователи задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Домодедово

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6 октября 2019, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта СКР

В убийстве 17-летней девушки-студентки в Домодедово подозревается 34-летний мужчина. Почти двое суток оперативники искали злоумышленника, жестоко убившего девушку. В воскресенье, 6 октября, следователи подмосковного Домодедово задержали местного жителя по подозрению в убийстве.

По данным подмосковного управления СКР, с участием подозреваемого сегодня проводятся следственные действия, выясняются мотивы совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тело девушки с множественными колото-резанными ранениями обнаружила ее сестра 5 октября в частном доме в городе Домодедово.