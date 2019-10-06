Журналисты «Известий» попали под обстрел

Съемочная группа МИЦ «Известия» просидела в подвале полтора часа, пока шел обстрел. Об этом сообщается на сайте издания.
Обстрел произошел в Коминтерново на юге Донецкой народной республики. Журналисты отправились туда снимать репортаж о последствиях ночного обстрела.
В момент съемок на позиции ВСУ выехал БМП. Он начал простреливать центральную улицу. Журналисты в этот момент находились неподалеку.
Спрятаться удалось в подвале. Там группа просидела около полутора часов. Только потом наступило относительное затишье. Журналистам удалось выбраться из опасного места.