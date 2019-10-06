Пенсионеру отказались продавать хлеб из-за слишком мелких денег

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6 октября 2019, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В одном из московских супермаркетов кассир отказалась продавать пенсионеру хлеб, потому что пожилой мужчина решил оплатить часть покупки десятикопеечными монетами.

“Дедушка чистенький, не бомж, но, возможно, просит милостыню. Когда дедушка ушел, кассир смеялась и обсуждала с другими покупателями, что 10 копеек — не деньги, и почему она должна засорять кассу”, - рассказали очевидцы.

В итоге помочь пенсионеру с оплатой решила женщина из очереди. Неравнодушные свидетели произошедшего написали о случившемся в книгу жалоб. Руководство магазина заверило, что продавцу будет объявлен строгий выговор, передаёт РенТВ.