Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

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6 октября 2019, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Председатель комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслав Тимченко сообщил о смерти вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина. Известно, что Бушмин умер после продолжительной болезни.

“Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине”, - передаёт РИА Новости слова Тимченко.

В Совете Федерации Бушмин занимался вопросами экономического блока, а также бюджета и финансовых рынков. С 1998 по 2001 год он занимал пост заместителя министра финансов России.