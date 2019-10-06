Российский миллиардер бросил в толпу 20 тысяч долларов и объяснил, для чего

//Общество 13+

6 октября 2019, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Российский предприниматель Игорь Рыбаков признался, зачем высыпал 20 тысяч долларов на гостей Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. По его словам, таким образом он “вложился” в свою цель.

Бизнесмен рассказал, что в детстве отец подарил ему доллар и наказал приумножить его, а затем передать эстафету другим. Таким образом Рыбаков решил исполнить наставление родителя, передаёт РИА Новости. Также он признался, что ставит перед собой цель увеличить уровень счастья и благосостояния людей.

“Это мои вложения в осуществление моей цели. Я – инвестор, а когда инвестор вкладывает во что-то средства – ему их не жалко”, - сказал предприниматель.