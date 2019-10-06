Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Петербурге полиция ищет двух мужчин, надругавшихся над 21-летней американской студенткой

, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

В Петербурге полиция ищет двух мужчин, надругавшихся над 21-летней американской студенткой
фото: pixabay.com

В Санкт - Петербурге полиция разыскивает двух мужчин, надругавшихся над 21-летней американской студенткой. На девушку - гражданку США, приехавшую в Петербург по студенческой визе, насильники накинулись на Казанской улице, неподалеку от Казанского собора.

По данным "Фонтанки", злоумышленники в субботу, 5 октября, приметили молодую девушку, которая встречала рассвет в парке в центре северной столицы. Они подкараулили студентку и накинулись на нее.

Несчастную девушку увидел случайный прохожий и вызвал "скорую". Пострадавшую американку госпитализировали. Врачи в Мариинской больнице осмотрели девушку и оценили ее состояние как удовлетворительное. Из больницы студентку отпустили.
В полиции девушка описала преступников как мужчин "азиатской внешности" среднего роста. По изъятым с места преступления отпечаткам полицейские установили 27-летнего уроженца Украины, но студентка по фотографии насильника не узнала.

ИЧ

//картина дня

В РПЦ призвали родителей обучать детей церковнославянскому языку вместо английского. Такое заявление сделал протоиерей Дмитрий Смирнов. По мнению священнослужителя, церковнославянский является основой русского языка.

В РПЦ призвали родителей обучать детей церковнославянскому языку вместо английского. Такое заявление сделал протоиерей…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Юморист и ведущий развлекательных программ на телевидении Максим Галкин не разделил радость ведущей шоу на канале НТВ Леры Кудрявцевой. Лера Кудрявцева в сети поделилась…

//новости ан

В Петербурге блогер из Подмосковья сорвался с 6-метровой высоты заброшенной котельной и с серьезными переломами угодил в больницу. 42-летний мужчина хотел сделать селфи…

//новости ан

Юрий Шевчук пытался объяснить прерванный концерт группы ДДТ тем, что "сотрудники стадиона тоже хотят домой, кушать, спать, любить своих жен". Организаторы позаботились…

//новости ан

//новости ан

Полиция ищет хакеров, транслировавших целых 10 минут ролик для взрослых на настенных экранах в аэропорту «Гагарин» в Саратове. Оперативники выяснили, что хулиганы…

//новости ан

Православный священник, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов пристыдил женщин, сделавших аборты. "У них…

//новости ан