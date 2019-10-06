В Петербурге полиция ищет двух мужчин, надругавшихся над 21-летней американской студенткой

//Общество 13+

6 октября 2019, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Санкт - Петербурге полиция разыскивает двух мужчин, надругавшихся над 21-летней американской студенткой. На девушку - гражданку США, приехавшую в Петербург по студенческой визе, насильники накинулись на Казанской улице, неподалеку от Казанского собора.

По данным "Фонтанки", злоумышленники в субботу, 5 октября, приметили молодую девушку, которая встречала рассвет в парке в центре северной столицы. Они подкараулили студентку и накинулись на нее.

Несчастную девушку увидел случайный прохожий и вызвал "скорую". Пострадавшую американку госпитализировали. Врачи в Мариинской больнице осмотрели девушку и оценили ее состояние как удовлетворительное. Из больницы студентку отпустили.

В полиции девушка описала преступников как мужчин "азиатской внешности" среднего роста. По изъятым с места преступления отпечаткам полицейские установили 27-летнего уроженца Украины, но студентка по фотографии насильника не узнала.