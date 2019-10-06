Видео для взрослых на настенных экранах в аэропорту в Саратове удивило немало пассажиров. Полиция ищет хулиганов, взломавших Сеть

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6 октября 2019, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция ищет хакеров, транслировавших ролик для взрослых на настенных экранах в аэропорту «Гагарин» в Саратове. Порноролик крутился на плазмах почти по всему аэропорту 10 минут. Саратовские оперативники уже выяснили, что хулиганы умудрились взломать сеть, сидя в туалете.

Там, в мужском отделе, установлен специальный планшет, с помощью которого обычный пассажиры могут обращаться к руководству гавани. Однако нашлись и необычные пассажиры – они просто взломали устройство, зашли в интернет и нагуглили порно про шаловливую секретаршу. После чего хулиганы подключились через Wi-Fi к другим плазмам и запустили трансляцию этого ролика по всему аэропорту.

Полиция уже установила, что в указанный промежуток времени в туалет заходили и выходили из него 11 мужчин. Восьмерых из них нашли – они заявили, что ничего не слышали про эту выходку. А вот личности ещё троих пока установить не удалось.

Кстати, службы аэропорта не замечали порно-взлом, пока на видео не начали жаловаться пассажиры, пишет канал "Baza".