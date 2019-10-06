Пресс-секретарь Зеленского заявила о травле

Юлия Мендель подверглась прессингу после инцидента с украинским журналистом. Пресс-секретарь президента Украины не допустила его к Зеленскому.
Сначала СМИ объявили, что Мендель грубо оттолкнула журналиста, который пытался задать вопрос Зеленскому. Но пресс-служба президента Украины объяснила, что корреспондент прорывался к первому лицу государства. Его пришлось останавливать.
Ситуация забылась уже спустя пару дней. Но как оказалось, тишина наступила только в медийном пространстве.
«Началась какая-то манипуляции», — рассказала Юлия Мендель: «Начали говорить, будто я кого-то домогалась».
По словам пресс-секретаря Зеленского однажды к зданию администрации президента Украины принесли ошейник и намордник.