Пресс-секретарь Зеленского заявила о травле

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6 октября 2019, 14:39 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Юлия Мендель со скриншота facebook-видео

Юлия Мендель подверглась прессингу после инцидента с украинским журналистом. Пресс-секретарь президента Украины не допустила его к Зеленскому.

Сначала СМИ объявили, что Мендель грубо оттолкнула журналиста, который пытался задать вопрос Зеленскому. Но пресс-служба президента Украины объяснила, что корреспондент прорывался к первому лицу государства. Его пришлось останавливать.

Ситуация забылась уже спустя пару дней. Но как оказалось, тишина наступила только в медийном пространстве.

«Началась какая-то манипуляции», — рассказала Юлия Мендель: «Начали говорить, будто я кого-то домогалась».

По словам пресс-секретаря Зеленского однажды к зданию администрации президента Украины принесли ошейник и намордник.