Гидрометцентр: московским автомобилистам рано думать о зимней резине

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6 октября 2019, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд днем в воскресенье, 6 октября, сообщил, что московским автомобилистам пока слишком рано менять летнюю резину на своих машинах на зимнюю.

Вильфанд призвал не ассоциировать резину на колесах с женской обувью: когда погода улучшилась – следует надеть туфли, а когда ухудшилась – сапоги. По словам специалиста, шины необходимо менять, когда температура в дневное время составляет ниже пяти градусов.

По словам Романа Вильфанда, для автомобилистов, которые ведут ночной образ жизни, например, для таксистов, ранняя смена резины очень важна. Всем остальным заниматься этим сейчас нет необходимости, передает ТАСС.