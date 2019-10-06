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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Спасенный при обрушении дома в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги

, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

Спасенный при обрушении дома в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Ребенок, который был спасен из-под завалов обрушившегося в декабре прошлого года дома в Магнитогорске, начал ходить. Соответствующую информацию накануне предоставила мама маленького Вани Фокина.
 
По словам Ольги Фокиной, после травмы, полученной в ходе происшествия, у ребенка были выявлены проблемы со стопой, вследствие чего он не мог держать равновесие.
 
Мама Вани сообщила порталу 74.ru, что в целом ее сын чувствует себя нормально, однако пока полностью не восстановился. В декабре текущего года мальчику предстоит еще один курс реабилитации.
 
Напомним, в конце прошлого года в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. В результате случившегося погибли 39 человек. Десятимесячного Ваню спасло то, что он лежал в своей кроватке и был тепло укутан одеялом.
ЕТ

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