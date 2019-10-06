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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Волгограде ночью загорелись шесть автомобилей на улице Космонавтов

, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

В Волгограде ночью загорелись шесть автомобилей на улице Космонавтов
фото с сайта МЧС

В Волгограде в ночь на воскресенье, 6 октября, загорелись шесть автомобилей, припаркованных рядом на улице Космонавтов. По данным МЧС, горели автомашины БМВ-5,и, Форд Эксплорер, УАЗ Патриот, Honda CR-V, Honda Accord и ВАЗ - 2107.

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Сильнее всех обгорел автомобль БМВ. Пожарные расчёты 15-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 02:48ч. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания сразу шести машин в одном месте устанавливается.

Позднее волгоградские огнеборцы получили сообщение о возгорании на улице Энгельса автомобиля ВАЗ-2107. Пожарные расчёты оперативно ликвидировали горение. Погибших и пострадавших также, к счастью нет. Причина пожара устанавливается.

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