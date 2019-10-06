В Хабаровском крае предложили родителям оплачивать школьные обеды

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6 октября 2019, 13:10 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Многодетные и малообеспеченные родители села Нелькан, что в Аяно-Майском районе Хабаровского края забили тревогу и обратились за помощью к губернатору Хабаровского края. Дело в том, что с первого сентября этого года в скромных бюджетах их семей появились значительные расходы.

Руководство района предложило оплачивать родителям школьные обеды своих детей, вместо завтраков, как было раньше. Однако нельканцы, ссылаясь на недавнее распоряжение главы региона уверены, что школьники из льготной категории семей должны питаться вообще бесплатно.

Два дня радости

– Второго сентября этого года в школе нам сообщили: «дети из многодетных и малообеспеченных семей будут питаться бесплатно». Конечно, для многих из нас эта новость стала большим облегчением, ведь не все родители в силах заплатить за школьные обеды и завтраки: во многих семьях в школу ходят двое или трое детей одновременно, а работают только отцы, – рассказали многодетные нельканцы. – Но, к сожалению, радость наша была недолгой. Через два дня, четвёртого сентября, в школе сказали, что бесплатными будут только завтраки. За обеды нам и малообеспеченным семьям придётся платить. Эта новость шокировала нас вдвойне. Ведь в прошлом году платными были именно завтраки, но из-за того, что многие дети в школе не едят утром, потому что успевают это сделать дома, да и молочные блюда не очень-то любят, родители вовсе отказывались от утреннего питания в школе.

Между тем, в декабре 2018 года Сергей Фургал узнал от министра образования края Аллы Кузнецовой, что вообще в общеобразовательных учреждениях Хабаровского края существует градация – школьников кормят по двум меню, согласно их социальному положению. Тем, чьи родители способны полностью оплачивать завтраки и обеды, дают полноценный рацион («котлету с пюрешкой»), те, кто победней – получают «чай с булочкой».

В ответ на такую несправедливость, губернатор потребовал уравнять рацион питания школьников, а недостающие средства взять, к примеру, из премий чиновников. То есть, уменьшить их вознаграждение. Также было принято решение: муниципалитеты, которые выделяют средства на питание детей льготной категории, освободить от этой нагрузки. Пообещали: «всё будет делаться за счёт края».

Но, как оказалось на деле, подобное нововведение требует от бюджета гораздо больших расходов. Ведь теперь школам приходится для всех детей готовить горячие блюда на завтрак и обед, не забывая при этом санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН).

Завтрак или обед

В министерстве образования Хабаровского края на вопрос редакции «Аргументы недели. Дальний Восток», кто же в итоге должен платить за учеников, попадающих под льготную категорию, отметили: «Родители неправильно поняли информацию. Никто полного бесплатного питания им не обещал. Говорилось об уравнении рациона и о возможности выбора. Родители могут оплачивать либо завтраки, либо обеды своих детей. А принимать решение – кто за что будет платить, предоставили муниципалитетам».

Вот администрация Аяно-Майского района и выбрала. Предложила родителям платить за обед. И объяснила своё решение, разместив на официальном сайте информацию, в которой, в том числе говорится, что, согласно требованиям СанПиН, в отличии от питания, организуемого в прошлом году, к нынешнему в обязательном порядке предъявляются новые условия:

завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка, рекомендуется включать также овощи и фрукты (то есть чаем с пирожком или бутербродом уже не обойдёшься).

обед должен включать закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы) и сладкое блюдо. В качестве закуски следует использовать салат из овощей, также допускаются порционированные овощи (дополнительный гарнир). Для улучшения вкуса в салат можно добавлять свежие или сухие фрукты: яблоки, чернослив, изюм и орехи.

Причём, основной принцип школьного питания должен быть щадящий. То есть допускаются только определённые способы приготовления блюд: варка, тушение, запекание, приготовление на пару.

Выходит, из-за значительного роста набора блюд в завтраке и обеде с начала сентября, увеличилась и общая стоимость питания по сравнению с прошлым учебным годом. Тем более, в северных районах, где овощей и фруктов, а также молочную продукцию на весь год не напасёшь: их не производят на месте в нужном количестве и приходится завозить, а зимой возможно это сделать только авиацией, из-за небольшого срока хранения продуктов, что делает их вообще «золотыми».

В итоге получается, если средняя стоимость завтрака в Аяно-Майском районе в прошлом учебном году была 25 рублей, а обеда – 64,42 рубля, то в этом – цена в среднем выросла до 91,44 рубля и 126,46 рубля соответственно. Причём она зависит от удалённости населённого пункта от районного центра. К примеру, в Джигде и Нелькане родителям придётся заплатить за обед старшеклассника 133, 33 рубля.

Потому льготникам и было предложено оплачивать в этом учебном году вместо завтрака – обед. А полностью бесплатным питание в школах района осталось только для детей с ограниченными возможностями здоровья. Остальные школьники, не относящиеся к льготной категории, получают завтрак и обед в том же составе блюд, что и льготники, но за счёт средств родителей.

Вернуть как было

– Наш район, возможно, не планировал в бюджете подобные расходы на питание школьников в 2019 – 2020 годах и потому средств теперь не хватает, а может вовремя не были поданы соответствующие документы в правительство края, - предполагают нельканские родители. – Но, как бы там ни было, мы просим вернуть хотя бы систему оплаты питания прошлого учебного года.

– Мы будем думать, как решить проблему людей. То есть искать средства на компенсацию питания школьников в Нелькане. Дело в том, что раньше давали бесплатно учащимся – льготникам только вторые блюда на обед, а теперь обязаны предоставить им полноценное питание по составу блюд, по нормативам, а также согласно возраста. К сожалению, исходя из стоимости, смогли предоставить только бесплатные завтраки, – рассказала главный специалист отдела образования администрации Аяно-Майского муниципального района Жанна Портнягина. – Между тем, во всех поселениях с этим предложением родители согласились, только в Нлькане остались недовольны сложившейся ситуацией. Потому, что это село в основном состоит из малоимущих и многодетных семей, ведь работать там практически негде.

Отметим, что об обеспечении российских школьников полноценным и сбалансированным горячим питанием заговорили в правительстве РФ в июле этого года. Новый законопроект, возможно, будет принят на осенней сессии Госдумы, и не исключено, что в нём будет прописана поддержка регионов средствами федерального бюджета.

Ника КУДРЯШОВА