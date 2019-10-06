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6 октября 2019, 13:09 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Правительство РФ намерено выделить средства на восстановление заповедника «Болоньский», территория которого полностью ушла под воду во время нынешнего паводка.

Всего шесть лет прошло после трагического затопления Хабаровского края, и вот, снова, большая вода сделала свое коварное дело. Нынче вместе с населёнными пунктами сильно пострадали и заповедные территории региона. В том числе ушёл под воду заповедник «Болоньский», который расположен в междуречье рек Симми и Сельгон. Колоссальный ущерб нанесён животному миру и экологам, – сообщила пресс-секретарь ФГБУ «Заповедное Приамурье» Марина Чесалина.

С севера заповедник примыкает к дельте реки Харпи и южному берегу озера Болонь, которое входит в десятку самых крупных озёр Приамурья. Территория его относится к Среднеамурской низменности. В бассейнах рек Харпи и Симми, особенно в среднем и нижнем течении, простираются обширные площади озёр и болот.

Только сотрудники восстановили пострадавшие от наводнения кордоны, только заповедник зажил своей нормальной жизнью – вновь та же беда, да ещё и сильнее, усугублённая чередой прилетевших тайфунов. В результате неблагоприятных погодных условий, штормового ветра, а также сильных волн, которые бушевали на территории затопленного заповедника, его кордонам нанесён большой ущерб.

– В середине сентября глубина затопления хозяйственных зон кордонов доходила до 3 метров и до сих пор территория заповедника стоит в воде. После её спада предстоит полностью восстанавливать инфраструктуру, – отметил и.о. руководителя заповедника «Болоньский» Сергей Егоров.

– Пока большая вода не покинула территорию заповедника, сумму ущерба назвать сложно. Она будет известна позже, – добавил директор ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Андронов.

Правда, информацией о намерениях правительства РФ выделить средства на восстановление угодий «Болоньского» глава учреждения на момент написания материала не располагал.

Без убежища и кормов

Между тем, паводок навлёк беду и животному миру охраняемой федеральной территории. Иначе и не скажешь. Кроме затопленных кордонов и прочей лесной инфраструктуры, без которых работа госинспекторов практически невозможна, нанесён гигантский ущерб флоре и фауне международного значения, а также водно-болотным угодьям заповедника. Вся площадь, а это без малого 103 600 га, находится в зоне паводка на Нижнем Амуре. Водная гладь сейчас простирается на много-много километров вокруг… А ведь это были места произрастания растений, обитания копытных, мелких млекопитающих, земноводных, околоводных птиц, среди которых немало краснокнижных видов.

– Копытные должны были откочевать в незатопленную местность и предгорье. Очень рано улетели Аисты. Последних видели в заповеднике 24 августа. Их ранний отлёт с территории мы связываем со сложными условиями добывания корма. За орланов-белохвостов, правда, пока не переживаем, разлившийся Амур обогатит ихтиофауну местных водоёмов, – комментирует ситуацию начальник научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье» Римма Андронова. – О всех остальных наземных позвоночных даже страшно подумать. Выжить им будет очень сложно: лисицы, енотовидные собаки, мелкие млекопитающие, даже если нашли спасение, всё равно остаются в сложной ситуации в зиму. Их убежища, кормовые ресурсы – всё сейчас затоплено. Вода очень медленно уходит, а на пороге разгар осени. Как и где будут зимовать животные заповедника, сложно сейчас ответить.

По словам Риммы Сабировны, посленаводнения 2013 года на восстановление животного населения заповедника потребовался не один год, а растительность: лесная, болотная и луговая до сих пор не вышла из депрессивного состояния. И тут – новое наводнение, после которого неизбежны вывал лиственницы и других крупных деревьев. Это ухудшит гнездовые условия для редких птиц – дальневосточных аистов и орланов-белохвостов.

В августе этого года научными сотрудниками заповедника «Комсомольский» на территории «Болоньского» проводился учёт краснокнижного касатика мечевидного. Это растение рода Ирис. Он очень красивый и очень редкий, потому относится к исчезающим видам. Выяснилось, что за шесть лет после наводнения 2013 года касатику мечевидному удалось восстановить свою популяцию. Однако после нынешнего длительного пребывания заповедной территории под водой, неизвестно, как будет проходить процесс его восстановления.

И, хотя ученые находят положительные моменты в последствиях наводнения, например, для гидробиологии, всё же ущерб для других компонентов экосистемы заповедника с этим не сопоставим.

Черепаха в «Большехехцирском»

Трагическим стало нынешнее повышение уровня воды и для южной части заповедника «Большехехцирский», расположенной недалеко от Хабаровска. Здесь в конце августа вышли из берегов реки Чирки и Одыр, а также другие, более мелкие, которые протекают по южному макросклону Хехцира. Экологи заверяют: большая вода – большая заповедная беда, нарушающая устоявшийся жизнеобеспечивающий режим. Единственный положительный момент в наводнении: на затопленных лугах активно кормится рыба.

– Отрицательных же фактов на порядок больше: по берегам утонули все кладки яиц дальневосточной краснокнижной черепахи, уменьшена территория для питания околоводных птиц, а копытные с открытых мест уходят на возвышенности из-за уменьшения кормовой базы. Последствием наводнения станет сокращение популяции мышевидных грызунов, которые служат кормовой базой мелких хищников (колонок, енотовидная собака, лесной кот и др.), что может вызвать их миграцию, а то и снижение численности. Существует опасность подтопления возвышенностей, на которых растёт венерин башмачок, пион уклончивый и другие краснокнижные растения, – отметила Римма Андронова.

Вся остальная территория заповедника – гористая, поэтому от подтопления не страдает, хотя в лесу наблюдается повышенная влажность почвы, что способствует развитию грибковых заболеваний, поражающих семена, плоды и т.д. На фоне невысокого урожая, связанного с малоснежной зимой и холодной весной, произойдёт ещё более значительное уменьшение кормовой базы животных и птиц, уверены специалисты «Заповедного Приамурья».

Экологи отмечают, что погода в целом влияет на весь животный мир. Влажные и холодные ночи сказываются на поголовье птиц и мелких животных – гибнет молодняк. В связи с сырым летом уменьшается вылет бабочек и других насекомых, включая пчёл.

Ника КУДРЯШОВА

Фото предоставлено ФГБУ «Заповедное Приамурье»