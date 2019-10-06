В Хабаровском крае массово переучивают предпенсионеров

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6 октября 2019, 13:08 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Свыше 600 человек предпенсионного возраста в Хабаровском крае оформили сертификаты на переобучение и повышение квалификации. Получить новую профессию граждане могут благодаря нацпроекту "Старшее поколение".

Переобучение абсолютно бесплатное. С начала 2019 года на курсы направлено порядка 700 человек. На настоящий момент завершили обучение уже 205 участников проекта. Направление на курсы по желанию заявителя может выдать как работодатель, так и специалист центра занятости населения.

Образовательными сертификатами воспользовались 611 человек. Это самая удобная форма, по которой можно пройти курсы в том числе и удаленно. Когда учеба завершается, получатель сертификата приносит документы об окончании курса, а служба занятости перечисляет средства на обучение.

- Люди могут самостоятельно выбрать учебное заведение из перечня нашего реестра. А незанятые пенсионеры на период обучения получают стипендию. По таким сертификатам с января этого года прошли обучение 150 жителей региона, - сообщили в комитете по труду и занятости населения Хабаровского края.

Самыми популярными из выбираемых профессий стали профессии бухгалтера, архивариуса, делопроизводителя, специалиста по кадрам и закупкам, программиста и другие.