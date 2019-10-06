Что лососю гибель, то осетру – хорошо: краснокнижная рыба плодится в Амуре

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6 октября 2019, 11:29 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

На фоне снижения популяции лососевых в бассейне Амура в Хабаровском крае специалисты отмечают, что осетр, занесенный в Красную книгу, чувствует себя значительно лучше.

Представители Русского географического общества в Хабаровском крае провели исследования Амура и Амурского лимана. Они отметили, что количество осетровых в дальневосточной реке значительно возросло. Рыбозаводы региона выпускают каждый год миллионы молодых осетров. Но рыбу по-прежнему нельзя вылавливать – она остается краснокнижной. Это и помогло осетрам восстановить и преумножить популяцию. А вот с лососевыми – наоборот.

- Осетр очень хорошо прилавливается в водной артерии Хабаровского края. Это связано с 30-летним запретом на его ловлю, ставшим синонимом уголовной ответственности. Сейчас мы делаем вывод, что осетр будет попадаться везде, - сообщил член Русского географического общества Александр Фраленок.

А пока в регионе области распространения летней кеты сократились более чем на 200 километров вверх по Амуру. Некоторые осенние группировки этой рыбы в верхнем и среднем Амуре и вовсе исчезли.