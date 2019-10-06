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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Материнство придало шарма Саше Савельевой. Через полгода после родов фигура певицы - в идеальной форме

, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

Материнство придало шарма Саше Савельевой. Через полгода после родов фигура певицы - в идеальной форме
Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Певица Саша Савельева после рождения сына стала нравиться своим поклонником еще больше.  Солистка группы "Фабрика" родила первенца полгода назад. Маленькому Леону сейчас шесть месяцев. После трудных родов все свое время Саша посвящала сыну.

Старшая дочь Дмитрия Хворостовского родила сына

Старшая дочь Дмитрия Хворостовского родила сына

Молодая мама сама гуляет с сыночком в парке. Но не забывает и про себя. Артистка довольно быстро восстановилась после родов. Ее фигуру фолловеры оценивают как идеальную.  Супруга актера Кирилла Сафонова выкладывает в Инстаграм свои и семейные фото, но личико ребенка пока скрывает.

 
 
 
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Публикация от Sasha S (@sasha_savelieva)12 Сен 2019 в 6:41 PDT

 
 
 
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Публикация от Sasha S (@sasha_savelieva)5 Окт 2019 в 9:20 PDT

В последние недели беременности Саша Савельева немного сменила имидж, подстригла челку. И теперь может варьировать с прической.

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